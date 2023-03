Pioggia di borse di studio per la Dance Dream

Una borsa di studio per “MTS Christmas LAB 2023” è andata a tutto il gruppo in gara della Dance Dream con una menzione speciale per Anita Buda, Ilaria Delvecchio, Davide Buda e Martina Giordani.

Borsa di studio per il corso triennale accademico per attori del teatro musicale a Caterina Stifanelli, mentre a Federico Rossi è andata la borsa di studio per il corso triennale accademico per attori del Teatro musicale.

Per la prestigiosa Accademia del Teatro Sistina di Roma da segnalare la borsa di studio al 50% per Anita Buda, oltre all’audizione per il corso estivo con Massimo Romeo Piparo, invito esteso a tutto il gruppo della Dance Dream. E a Roma andranno anche Fiamma Marini e Martina Giordani (per entrambe 50% per laboratorio più audizione per il centro estivo).