Al Noi Louge Rossana Casale

Classe 1959, Rossana Casale è un’artista e cantautrice della scena musicale italiana con più di 17 album realizzati al suo attuale. Nata a New York, la sua carriera come solista inizia nel 1982. Ha all’attivo molteplici tour e conta migliaia di concerti in tutta Italia, dai Festival e Jazz Club più prestigiosi ai teatri più importanti (Piccolo Teatro di Milano su tutti), che l’hanno portata a guadagnarsi la stima del pubblico e della stampa e ad ottenere riconoscimenti di rilievo. È riconosciuta come cantante colta pop-jazz per il suo sound “cool” preso dal jazz americano e per le composizioni ricercate delle sue canzoni. Come corista (per Mina, Cocciante, Mia Martini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Ornella Vanoni) e poi cantautrice, ha collaborato con i più importanti compositori italiani. Ha cantato per il M° Riz Ortolani nella colonna sonora del film di Pupi Avati “Una gita scolastica” – del quale è stata anche attrice – e per il M° Michel Legrand, grande compositore francese di colonne sonore. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo (per la prima volta nel 1986 con il brano “Brividi”). Rossana Casale è anche docente e vocal coach ed è attiva nel mondo del cinema e della televisione come voce di diverse colonne sonore.

La serata si svolgerà presso Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Costi: ingresso concerto + drink: 25,00€. È possibile cenare su prenotazione con un tagliere di salumi e formaggi del territorio oppure vegetariano, al costo di 15,00€.

Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.