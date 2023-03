Basket, corazzata Unieuro blinda la regular season

Martino non ha a disposizione Penna, Cinciarini e Flan, e comincia con Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Gazzotti. Si fatica a segnare nei primi minuti, poi Adrian è il trascinatore per l’Unieuro segnando con continuità (arriverà a 14 punti in 10 minuti nel primo quarto); Udine prova a scappare con le triple di Monaldi ma, dopo il 9-16, i cesti di Nate e Benvenuti, anticipano la tripla di Radonjic sulla sirena: vantaggio Unieuro, 19-17 al decimo. Radonjic mette un’altra tripla ad inizio secondo quarto, e la partita rimane punto a punto tra sorpassi e controsorpassi. I biancorossi trovano tanto anche da Benvenuti, che segna 5 punti di fila per il 30-27, ma Udine recupera e soprassa fino al 35-39 al 18esimo. Ma il finale di primo tempo è di marca Unieuro e, al pari di una difesa solida che porta a non subire nemmeno un canestro, c’è un attacco concreto che con i punti di Sanford, Radonjic e Adrian porta al 44-39 dell’intervallo.