Cade l’ultimo tabù: sì alla pesca in spiaggia durante l’estate

Fino alla sua entrata in vigore, da fine maggio a fine settembre, ogni attività di pesca da zero a 500 metri era vietata. Da qui la battaglia dei rappresentanti Fipsas che, sollevando la problematica anche a livello regionale, hanno ottenuto nel 2022 una delega da parte della Regione ai sindaci per l’individuazione dei tratti di spiaggia, dove permettere la pesca sportiva d’estate, in orario notturno e in condizioni di sicurezza per tutti.