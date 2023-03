Da Pomposa a Cesenatico nel ricordo di Marco Pantani. E’ la toccante iniziativa di 40 ciclo-amatori del Team Jesolo 88 che, per rendere omaggio al Pirata, domenica scorsa hanno pedalato per 120 km. Un’impresa non inedita per questi appassionati del pedale che, ogni tanto, inforcano la loro bicicletta e si dirigono nelle città natale dei loro campioni.