Nido d’Infanzia Comunale, via alle iscrizioni (solo online)

Il nido d’infanzia privato-convenzionato “L’Arcobaleno” in via Cesenatico n. 52 resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per l’anno educativo 2023/2024 il 13 aprile dalle ore 16,30 alle ore 18.30. È consigliabile prenotare l’appuntamento per la visita, chiamando al numero di telefono del nido 054780409, oppure inviando una e-mail a nido.larcobaleno@societadolce.it