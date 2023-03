Gin & Colomba: la Romagna cala i suoi assi

La colomba pasquale di “Creme Caramel”, ideata in un laboratorio di pasticceria artigianale di Bellaria, viene preparata con un lievito madre di oltre 40 anni creato dal maestro Giancarlo Russo, un’istituzione nel mondo della pasticceria romagnola che ha trasferito tutte le sue conoscenze ad Alessandro Mainardi, attuale titolare della pasticceria al civico 37 di via Pascoli. Dal primo impasto al momento in cui viene impacchettata, la colomba segue un rigoroso processo di circa 52 ore in condizioni stabili di temperatura ed umidità.

Il laboratorio di pasticceria artigianale “Creme Caramel” nasce nel 2011 come vendita all’ingrosso per bar ed alberghi e, due anni dopo, si sviluppa come punto vendita autonomo di prodotti dolci e salati. Oggi rappresenta a Bellaria uno dei punti di riferimento più frequentati per gli amanti dei prodotti fatti in casa.