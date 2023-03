C’è Daniele Cassioli per il compleanno di Nicole

Daniele Cassioli, 25 volte campione del mondo e 27 volte campione europeo di sci nautico nella categoria non vedenti, racconterà la sua storia e presenterà i suoi due libri ‘Il vento contro’ e ‘Insegna al cuore a vedere’. È una bella favola il cui protagonista è un uomo in carne ed ossa che, attraverso il suo coraggio e la voglia di trasformare le paure in traguardi, riesce a dare un senso alla sua vita e a diventare un esempio per tante persone ipovedenti o con disabilità.

La scelta del 25 marzo non è casuale, perché oggi si celebra il compleanno di Nicole Zambelli, una bimba nata nel 2008 e morta nel 2014 a cui è intitolata l’associazione che ha organizzato l’iniziativa.