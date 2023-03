Crack sanità, Buonguerrieri e Bartolini a gamba tesa

“Si lamentano risorse scarse ma poi avanzano progetti che richiedono ingenti investimenti, come l’ipotesi di realizzare il polo sanitario recuperando l’ex Sacta di Gambettola: a costruire una Casa della Salute ex novo si spenderebbe sicuramente meno. Sono solo due esempi clamorosi, su cui abbiamo acceso i riflettori con apposite interrogazioni, e su cui quella sinistra che oggi grida allo smantellamento della sanità non ha mai avuto niente da dire, così come per il poltronificio rosso che la sanità regionale alimenta, tra nomine e assunzioni senza limiti. Errani e Bonaccini, nel bene e nel male, sono i responsabili della sanità che oggi abbiamo sul nostro territorio, così come i sindaci che, lo ricordiamo, dovrebbero coordinare le politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie attraverso la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. Insomma, coloro che hanno promosso questa petizione per chiedere più risorse per la sanità sono gli stessi che hanno speso, non sempre in modo virtuoso, i nostri soldi e ora se qualche cosa non funziona la colpa è della Meloni e del Governo di centrodestra – concludono Buonguerrieri e Bartolini – Siamo arrivati al livello del bue che dice cornuto all’asino”.