Ciclismo, Dalia Muccioli testimonial al Giro d’Italia

Una conquista importante non solo per Dalia, ma per tutto l’universo femminile: «Le categorie sportive femminili stanno facendo notevoli passi avanti, soprattutto negli ultimi tempi. Per quanto riguarda il ciclismo si sta lavorando molto per la parità di trattamento di entrambi i sessi attraverso contratti e stipendi equi. Quando ho cominciato a correre era ancora “strano” che una ragazza si cimentasse in uno sport prevalentemente maschile, ma sono orgogliosa di non essermi fatta scoraggiare e di aver continuato con il mio sogno».