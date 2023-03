Un incontro dedicato alla sicurezza e alla mobilità in bici

Interverranno il sindaco Matteo Gozzoli e vari ospiti, tra cui Paolo Gandolfi, relatore della legge sulla mobilità ciclistica; Roberto Sgalla, presidente di Formula Bici; Roberta Bruzzone della direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare Istat, Riccardo Capecchi, esperto di mobilità ciclistica e altri ancora in via di definizione. Si parlerà delle iniziative come bicibus e piedibus nelle scuole elementari, delle scelte fatte nella stesura del Pug, il Piano urbanistico generale, e la redazione in corso del Pums, che sono punti fermi della programmazione presente e futura della città.