Cesenatico rivive il dramma dei Marò Latorre

Il marò ha poi raccontato la detenzione in India, dove ha trascorso 106 giorni in carcere da innocente, per poi essere tenuto “ostaggio” in altre strutture e all’ambasciata italiana.

Sono stati anni duri e tempi durissimi dal 31 agosto 2014, quando Latorre venne colpito da un ictus. La vicenda giudiziaria, in cui lo stato dell’India non ha mai mosso un capo di imputazione, si è conclusa nel gennaio 2022 con l’archiviazione delle accuse. Un anno fa si sparse anche la voce, poi risultata infondata, secondo la quale Massimiliano Latorre avrebbe chiesto un risarcimento milionario allo stato italiano. “Non è vero _ ha detto il marò _, io sono un militare italiano e non ci ho nemmeno pensato”.

Dagli interventi di Mario Capanna, del presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, Francesco Giuseppe Gori, del Governatore del Distretto 2072 del Rotary, Luciano Alfieri, del giornalista Giacomo Mascellani che ha intervistato il marò e dallo stesso pubblico presente in sala, è emerso che l’Italia ed i governi dal 2012 ad oggi, non hanno mostrato segnali di vicinanza ai marò. Tuttavia Latorre su questa linea mantiene la testa alta: “Io so benissimo cosa è successo, ma sono un soldato e non andrò mai contro i miei superiori e le autorità”.

La presenza a Cesenatico del marò è stata anche l’occasione per visitare alcuni luoghi simbolo della Romagna, come la mitica osteria Liberio, il centro storico di Cesenatico e il Grand Hotel Da Vinci dove i rotariani romagnoli si sono incontrati per una conviviale.