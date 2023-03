Fútbol Emotion sbarca in Italia: la nuova destinazione per gli amanti del calcio

La popolare boutique online Fútbol Emotion sta per sbarcare in Italia. Con una vasta selezione di prodotti di alta qualità e una grande attenzione al cliente, questo negozio online è il luogo perfetto per gli amanti del calcio in Italia.

Fútbol Emotion è conosciuto in Spagna come il negozio online leader nella vendita di attrezzatura sportiva specializzata in calcio. L’azienda si è espansa rapidamente negli ultimi anni, aprendo ora negozi fisici e online in paesi come il Messico, il Portogallo, la Francia e la Germania. Adesso, i negozi fisici arriveranno anche in Italia, offrendo ai fan del calcio una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento e calzature fino ad accessori ed equipaggiamenti completi.

È importante sottolineare che Fútbol Emotion vende i suoi prodotti in Italia già da alcuni anni, ma solo online su futbolemotion.com/it. L’arrivo di Fútbol Emotion in Italia è stato possibile grazie all’acquisizione del negozio online soccerhouse24.com e all’acquisto di un negozio fisico specializzato nella vendita di attrezzature sportive per club amatoriali e professionisti nel paese. Questa strategia di espansione consente loro di raggiungere un pubblico ancora più ampio in Italia e offrire prodotti di alta qualità a un prezzo competitivo.

Il negozio online Fútbol Emotion si distingue per la sua attenzione al cliente e l’impegno nel fornire prodotti di alta qualità. I clienti possono godere di un’esperienza di acquisto online facile e sicura, nonché una vasta gamma di opzioni di pagamento e spedizione. Inoltre, l’azienda dispone di un team di professionisti sempre pronti ad aiutare i clienti con qualsiasi domanda o dubbio. Il loro canale YouTube e i loro profili Instagram e Tik Tok in italiano stanno crescendo molto con il creatore di contenuti Lorenzo Michelassi.

Tra i prodotti di Fútbol Emotion spiccano gli esclusivi scarpini da calcio e guanti da portiere di marche come adidas o Nike, ma anche di altre numerose marche specializzate in calcio. Così come la tecnologia più avanzata con gadget per migliorare le prestazioni in campo e le maglie ed equipaggiamenti per la tua squadra o per club professionisti dei 5 continenti. Inoltre, dispone delle proprie marche di abbigliamento da gioco e da strada. Design, qualità e buon prezzo con le marche SP e After90′.ì

Un negozio creato dall’ex portiere professionista di calcio Sanchez Broto e in cui lavorano numerosi ex giocatori di calcio e calcio a 5 professionisti, nonché giocatori attivi.

In sintesi, l’arrivo di Fútbol Emotion in Italia è una grande notizia per gli amanti del calcio nel paese. L’azienda offre una vasta selezione di prodotti di alta qualità, un’ottima attenzione al cliente e un’esperienza di acquisto online facile e sicura. Non esitare a visitare il loro sito web e scoprire tutto ciò che!