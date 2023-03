La gestione del Pineta va allo stilista Roberto Cavalli

L’offerta del gruppo Cavalli è arrivata in risposta alla richiesta pubblica del commercialista Claudio Colatorti di Ravenna, nominato dal tribunale come custode del celebre marchio della movida romagnola nell’ambito di una vicenda giudiziaria che intreccia il fallimento del precedente gestore e il passaggio del controllo del locale un anno fa.

In totale sono state sette le offerte arrivate entro il termine di oggi, 28 marzo, e stamani si è tenuta l’asta nello studio dell’avvocato Marco Bigari di Ravenna: diversi i rialzi tra i contendenti, a dimostrazione di un interesse concreto per l’attività in viale Romagna.

Al momento non sono note le cifre degli accordi per ragioni legate alla procedura giudiziaria: «C’è stata una gara lunga con diversi rilanci – commenta Colatorti –. Come responsabile della procedura c’è soddisfazione per la prospettiva di poter garantire risorse ai creditori di Andromeda».

L’azienda vincitrice della gara potrà firmare un contratto d’affitto di azienda con il custode e subentrerà nella locazione degli immobili (canone annuo da 350mila euro).