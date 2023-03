Cubiste, musica e motori: riapre il Cafè degli Artisti

L’ingresso per assistere ai concerti e agli spettacoli è sempre gratuito e aperto a tutti (info 347-2820859).

La festa è centrata sul 48esimo compleanno del Cafè degli Artisti, fondato nel 1975 dal mitico Arnaldo Magnani, scomparso nell’agosto di cinque anni fa, ed oggi condotto con successo dal figlio Mario e dalla nuora Elena Mantucci.

Gli appassionati di musica rock e moto, trovano qui un ambiente unico, un locale rinnovato recentemente ma che ha mantenuto la propria identità e lo stile rigorosamente anni Settanta, una impronta fedele divenuta un marchio di garanzia. In questa avventura Arnaldo e Mario per quarant’anni hanno alternato le stagioni estive a Cesenatico con quelle invernali a New York, dove hanno una seconda casa e si sono affermati come fotografi e paparazzi, ricevendo dei riconoscimenti a livello internazionale.

Quest’anno il locale vedrà il coinvolgimento di nuove leve, con due giovani emergenti che affiancheranno uno staff formato da gente matura che è molto legata al locale.