In arrivo a Villamarina 17 richiedenti asilo

Con la circolare “Afflusso cittadini stranieri sbarchi-trasferimenti interni” di mercoledì 28 marzo è stato comunicato al Comune di Cesenatico che a partire dalla giornata di venerdì 31 marzo 2023 e di sabato 1 aprile 2023 i richiedenti asilo arriveranno sul nostro territorio, nell’albergo sito in località Villamarina.

Ad oggi la prefettura non ha comunicato al comune di Cesenatico, per cause non comprensibili, i paesi di provenienza, le età e il genere dei richiedenti asilo che saranno a Cesenatico.

Immagine di repertorio