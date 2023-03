Pale eoliche al largo di Cesenatico, si apre il dibattito

“Nuovi fonti di energia sostenibile sono necessarie, in un momento in cui la transizione ecologica deve diventare una priorità per il bene del presente e del futuro; tuttavia queste installazioni – allo stato attuale del progetto – rischiano di avere una ricaduta pesante sul comparto marittimo. Con la realizzazione del nuovo parco eolico pare che ci sia il rischio di interdire alla pesca un’area di circa 400 km quadrati con pesanti conseguenze per la nostra economia e la nostra ristorazione”.