Suicidio assistito, basta una legge regionale…

“Nella legge di iniziativa popolare che viene proposta alla Regione Emilia-Romagna – spiega Gallo – i tempi indicati per una decisione sono di 20 giorni. Per un malato quei 20 giorni è come se fossero molti di più, ma per lo meno non si arriva ai due anni che hanno dovuto aspettare Federico Carboni, Antonio o altri pazienti che hanno fatto richiesta in altre regioni”.