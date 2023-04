Clima: “Legambiente festeggia Halloween… con l’anguria”

Dopo essere candidata alla nuova ristampa di “Cosa non va in questa foto” di Van Morrison è pronta per la condivisione.

“Finalmente tutti i governi – scrive Francesco in calce alla foto – hanno trovato un accordo per la pace nel mondo, il nostro poi ha trovato la soluzione al #cambiamentoclimatico, ha staccato la spina a tutti i sussidi al fossile ed ha messo in campo un piano di finanziamento mai visto prima per le rinnovabili, tutto questo anche togliendo risorse alle spese militari”.

“Nel frattempo abbiamo risolto anche un famoso mistero su una vecchia band musicale. Viste le competenze e le forze messe in campo da questo governo non vorrei essere di intralcio quindi inizio a riposarmi”.