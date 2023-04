Da oggi vietato fumare in riva al mare a Riccione

Altra novità: nel documento non si parla più soltanto di cani, ma saranno accolti tutti gli “animali domestici”, per i quali viene disciplinato il soggiorno sulla spiaggia, “fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dall’Ausl”. Le aree attrezzate per loro dovranno essere massimo 15 per stabilimento. Il bagno con il cane è consentito solo nelle spiagge libere dalle 6 alle 7,30 e dalle 19 fino al tramonto.

L’amministrazione ha poi concordato la data dell’11 settembre per potere iniziare a lavare lettini e ombrelloni e chiudere gli stabilimenti.