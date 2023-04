Giro d’Italia, la cronometro del 14 maggio a “casa Pantani”

La tappa è stata presentata in municipio a Savignano sul Rubicone dal sindaco Filippo Giovannini, dal vice Nicola Dellapasqua e dal comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare Alessandro Scarpelllini.

La partenza, come detto, è fissata per domenica 14 maggio alle 13 circa. Il percorso prenderà il via da piazza Borghesi, in direzione Borgo Madonna Rossa per passare sulla rotatoria della via Emilia e immettersi poi in via Alberazzo.