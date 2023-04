«Ho subìto un pestaggio da paura»

Fargli rivivere l’accaduto è straziante. Mentre racconta, anzi mentre rivive l’accaduto, ha accanto le stampelle. «Senza – spiega – non riesco a stare in piedi per i calci che mi hanno dato».

Tutto ha avuto inizio con quello che può essere definito il triste copione che spesso si legge nei giornali. “Aggredito per futili motivi”. Futili motivi appunto, pretesti che spesso bande di giovani usano per attaccare briga. Come quanto successo in piazza a Rimini secondo il racconto della vittima del pestaggio. «Erano circa le 2 di notte quando siamo passati attraverso un gruppo di ragazzi. Dopo un minuto circa ci hanno inseguito per qualche decina di metri e, appena passato l’angolo della lavanderia, ci siamo inoltrati nella piazza del comune. Me li sono trovati attorno in diversi. Hanno iniziato a dire che avevamo spintonato una ragazza del gruppo cosa assolutamente non vera. Ci hanno circondati e insistevano nell’accusa».