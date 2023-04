Il teatro Verdi festeggia i suoi 20 anni

“Nel corso di questi anni, però, abbiamo avuto tante soddisfazioni, come la convention di Ikea Italia o come il primo spettacolo di cabaret con il grande Diego Abatantuono e la puntata di Colorado Cafè. Sul palco del teatro Verdi, nel corso di questi 20 anni, si sono avvicendati tanti apprezzatissimi artisti che hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale della città di Cesena. Ma l’aspetto che mi sta più a cuore è quello delle relazioni: sotto i nostri loggioni, tra baci e promesse, sono sbocciati tanti amori e, in alcuni casi, sono nate anche delle famiglie. E la cosa più bella, quando mi guardo indietro, è proprio questa: aver regalato delle emozioni indimenticabili e far parte, in qualche modo, dei ricordi della gente”.

“In ogni caso, oggi come ieri, a me piace pensare al futuro. Il Verdi – ricorda Rossi – è stato, e sarà sempre della città, un punto di riferimento per Cesena per il mondo dell’arte, della musica, del divertimento e non solo. Abbiamo, da tempo, rapporti di collaborazioni con il mondo dell’associazionismo e della solidarietà. Ci riteniamo, anche per vicinanza geografica, i fratelli minori del teatro Bonci, col quale auspichiamo in futuro la nascita di ulteriori nuove collaborazioni. Per il teatro della città potremmo diventare una dependance ideale sempre nel segno di una riqualificazione della nostra offerta che possa contribuire a far crescere l’intrattenimento, l’arte e la cultura in tutta la comunità cesenate. Infine, per sintonia professionale, mi piacerebbe sviluppare ulteriormente la connessione con il mondo delle aziende e diventare sempre di più la casa di quegli imprenditori che, ogni tanto, hanno il piacere di incontrarsi, raccontarsi e far vivere una esperienza ai propri collaboratori, clienti, fornitori e partner in un contenitore unico nel suo genere”.