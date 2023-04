Via alle iscrizioni per i centri estivi ricreativi

Lunedì 3 aprile si aprono le iscrizioni per i centri estivi ricreativi, che saranno attivi nei mesi di luglio e agosto.

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato un importante servizio per i bambini dai 3 ai 14 anni e per i loro genitori. Le sedi dei centri sono la scuola materna di Villamarina in via Litorale Marina 170 per i piccoli; il Parco giochi estivo per i bambini delle elementari allestito nella scuola di Villamarina, dove c’è anche il Centro estivo adolescenti per le ragazze ed i ragazzi delle scuole medie.