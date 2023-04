È tornata la ruota panoramica di Cesenatico

Cabina esclusivamente per disabili dove potranno anche in carrozzina in massima sicurezza gratuitamente. La ruota panoramica effettua 3 giri totali per ogni persona pagante per un massimo di 10 minuti.

“La grande ruota panoramica di Cesenatico – aggiungono i gestori – oltre ad essere un’attrazione green è dotata di una illuminazione esclusiva ed a oggi ancora unica nel suo genere con 15mila punti luce led pixel con 250mila evoluzioni di colore pilotabili. Al centro della ruota c’è un maxi schermo di 3 metri di diametro di tecnologia on led”. E la mente vola subito ai festeggiamenti della vittoria dell’Italia agli europei quando in centinaia scelsero i piedi della ruota per brindare e gioire.