Scuola elementare di Sala: al via il consolidamento strutturale dell’edificio

Possono iniziare dunque questi lavori molto importante su un edificio storico come Villa Romagnoli con gli studenti che stanno svolgendo le lezioni da gennaio 2023 all’interno di moduli temporanei all’avanguardia: si tratta di prefabbricati di oltre 600 metri quadri per un’altezza di oltre di 2.70 metri. Nella nuova struttura sono collocate temporaneamente dieci aule, con i bagni suddivisi per maschi, femmine e disabili, aula personale docenti con relativo bagno ed infine lo spazio di sporzionamento pasti, visto che gli alunni lo consumeranno all’interno delle relative aule. Per quanto riguarda i laboratori e la palestra verranno utilizzati gli attuali spazi a servizio della scuola non interessati dall’area di cantiere e dagli interventi. Rimane a disposizione degli alunni anche una porzione di giardino. La struttura all’avanguardia è stata installata nel parcheggio adiacente alla scuola con l’area limitrofa che viene invece utilizzata per il parcheggio di genitori e personale scolastico. Lo spazio – già fruibile dal mese di ottobre – è a disposizione dei genitori e del personale scolastico ma anche della cittadinanza.