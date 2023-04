Champions League 2022-2023, le squadre favorite per la vittoria

Bayern Monaco e Manchester City dispongono entrambe dell’organico più completo rispetto alle altre, sebbene la rosa di mister Spalletti abbia dimostrato più di volte di essere una macchina perfetta, capace di battere qualsiasi avversario. Basta tornare indietro di qualche mese per trovare la netta affermazione per 4-1 sul Liverpool di Klopp o il tennistico 6-1 inflitto in trasferta all’Ajax, entrambi giocati nella fase a gironi.

Da non sottovalutare nemmeno la vittoria del Real Madrid. Benzema e compagni, se dovessero avere la meglio sul Chelsea, sfideranno la vincente di City-Bayern. I Blancos, in passato, ci hanno abituato a grandi imprese e per questo iscritti di diritto tra le favorite anche in questa edizione. D’altronde siamo di fronte al team più titolato in Europa, vincitore di ben 14 Champions League/Coppa dei Campioni. A seguire il Milan con 7 vittorie e il Bayern Monaco con 6. Comunque andrà, il grande spettacolo della Champions siamo certi che non deluderà tutti gli appassionati.