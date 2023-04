Spartan Race: a Cesenatico oltre 4000 in gara

Il coefficiente moltiplicatore degli accompagnatori per gli appuntamenti Spartan è generalmente di 1,8: il che fa supporre che nell’ultimo week-end di maggio la frequentazione cittadina aumenterà di circa 6800 unità. La Super di sabato 27 maggio sarà, inoltre, la seconda tappa di Italy National Series 2023, il campionato italiano Spartan, che verrà inaugurato con la Beast di Gubbio del 15 aprile e che vedrà impegnati circa 800 atleti dai 18 ai 60 anni, divisi in 8 categorie di età differenti, tra cui 85 Elite di provenienza internazionale (non solo Europea, ma anche Stati Uniti), in gara per Spartan European Championship di Andorra del prossimo giugno e Spartan World Championship di Abu Dhabi del prossimo dicembre.

La Super è in programma sabato 27 maggio ore 9:00-14:00, con 25 ostacoli distribuiti su 10 chilometri di gara e Sprint la domenica, stesso orario, con 20 ostacoli su 5km di percorso. Spartan Kids è in programma sabato 27 maggio dalle 14:30 alle 17:30 circa, con percorsi da 800 a 3200mt, adatti a piccoli e piccole intrepide Spartans dai 4 ai 12 anni.

La Sprint è il primo step del viaggio nel mondo Spartan. Per molti veterani Spartan invece è un metro di paragone, la distanza sulla quale tornare a gareggiare per vedere i progressi svolti nel tempo. Il percorso di Cesenatico si articola nel parco di Levante e sulla spiaggia fino a piazza Marconi. La Super, invece, è lo step successivo. La stessa corsa è prevista anche a squadre e si chiama Super Team, ed è in programma domenica 28 maggio. Il percorso Super si articola nel parco di Levante e sulla spiaggia, fino a piazza Costa.