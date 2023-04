Frutti e simboli bar: la storia che non conosci sulle slot

Gli italiani e le criptovalute

Potrebbe sembrare un paradosso, perché il 2022 non è stato un anno particolarmente felice per le criptovalute. Eppure, nel nostro paese la tendenza continua a sembrare ascendente. Anzi, nel 2022 il numero di investimenti nelle blockchain è stato del 50%, per un totale di 41 milioni di euro. La parte più interessante di tale dato, però, è la varietà di settori che iniziano a interessarsi alle criptovalute:

+33% nel settore assicurativo e finanziario;

+23% nel settore della moda e del retail;

+10% nel settore automobilistico;

+7% nella Pubblica Amministrazione;

Inoltre, si conta che 7 milioni di italiani in più abbiano cominciato a investire nelle criptovalute e altri 7 milioni avrebbero dichiarato il loro intento di farlo in futuro. Ciò significa che più che mai gli italiani stanno diventando criptocuriosi.

Le criptovalute nel DDL Bilancio 2023

Sebbene il nostro paese sia ancora abbastanza lontano dal volume di investimenti del resto d’Europa, il progresso sembra chiaro e stabile. Ecco perché non sembra poi così strano che il Governo Meloni abbia deciso di inserire nella manovra di bilancio 2023 alcuni articoli riguardanti le criptovalute:

articolo 31 – prevede di tassare le operazioni tramite crypto e offre una prima definizione di attività legate alle criptovalute;

articolo 32 – Stabilisce, tra le altre cose, che le criptovalute non vengono utilizzat per calcolare IRES e IRAP, ma diventano reddito d’impresa nel momento in cui la vendita o lo scambio di esse genera una plusvalenza;

articolo 33 – Stabilisce che i contribuenti in possesso di criptovalute al 1 gennaio 2023 possono riformularne il costo o il valore d’acquisto pagando un’imposta sostitutiva pari al 14%;

articolo 34 – Consente ai contribuenti in possesso di criptovalute di regolare la propria posizione presentando una dichiarazione e pagando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività;

articolo 35 – Introduce l’obbligo dell’imposta di bollo nelle cripto-attività.

Le criptovalute in Italia

Sebbene un po’ in ritardo rispetto al resto d’Europa, anche gli italiani hanno iniziato a interessarsi alle criptovalute, al punto che il Governo Meloni ha deciso, con il DDL Bilancio 2023, di introdurre la tassazione delle cripto-attività, intese come attività d’impresa che coinvolgono le criptovalute e da cui derivano plusvalenze. Dal momento che questa spinta verso il mondo delle valute virtuali in Italia ha resistito anche a uno degli anni più complicati per le criptovalute, è facile prevedere che il 2023 non potrà che progredire in tal senso.