Molto più di un calzolaio in via Mazzini

La boutique del calzolaio, in via Mazzini 53, è molto più che un punto vendita in cui portare le proprie scarpe da riparare. Il negozio e i suoi gestori forniscono un importante servizio per quanto riguarda il mondo della sartoria in modo da risistemare gli indumenti che, altrimenti, andrebbero buttati via. In più è possibile trovare una vasta gamma di divise per il personale degli hotel (sia cucina che sala) e molti utensili utili per la cucina.

Gli albergatori possono usufruire di uno sconto sull’acquisto delle divise e, in caso di necessità, possono richiedere che la merce da riparare venga ritirata direttamente dai proprietari del negozio (che la riconsegneranno una volta aggiustata).