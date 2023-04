Avis Cesenatico, ben 522 donazioni nel primo trimestre

Per iniziare a donare sangue occorre avere un’età tra i 18 e i 60 anni e pesare almeno 50 chili. Per diventare donatori è sufficiente contattare la segreteria Avis aperta dalle 8 alle 13 allo 0547 674832. Verrà spiegato l’iter e fissato un appuntamento per la visita e il prelievo per gli esami di laboratorio preliminari.