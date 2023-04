Riaprono in riviera le sale giochi estive

Contro l’overdose da playstation e l’isolamento domestico dei gamer, riaprono venerdì 7 aprile le storiche sale giochi della riviera: il Dollaro sul lungomare Carducci di Cesenatico, la Caesar Palace su viale Giulio Cesare a Gatteo Mare e l’Europa di via Ennio a Igea Marina: “Le sale giochi sono molto cambiate negli ultimi anni – spiegano i gestori, i fratelli Paolo e Roberto Rossi – con l’esplosione delle consolle casalinghe, abbiamo dovuto aggiornare costantemente le nostre proposte d’intrattenimento, cercando di proporre sempre qualcosa di inedito. La realtà virtuale, in questo senso, è la risposta più efficace perché garantisce un divertimento irriproducibile tra le mura domestiche. In ogni caso, al di là dell’offerta, restiamo convinti che i giovani non debbano mai rinunciare al piacere della condivisione. Anziché restare chiusi nelle loro camerette con una cuffia in testa uniti solo da un segnale wi-fi, noi li invitiamo ad uscire di casa e a non perdere mai il gusto impagabile di divertirsi assieme. Le sale giochi di oggi, non a caso dotate anche di bar, sono ormai diventate dei punti di aggregazione giovanile, dei luoghi in cui incontrarsi, parlare e intrecciare nuove amicizie e relazioni”.

Si riaccendono dunque, sulla riviera cesenate, i tre poli del divertimento estivo per bambini ed adolescenti che, come ogni anno, propongono delle novità.