Pesca e eolico, “Pescatori come gli indiani d’America”

Fin dalle premessa si è detto che in fase di progettazione si è subito pensato alle esigenze del mondo della pesca. Per poi mettere su carta un faraonico progetto proprio in mezzo alle zone in cui convergono le marinerie a gettare le reti. E non c’è bisogno di ribadire l’improbabile paragone con il Mar Baltico. L’unica cosa certa è la totale assenza della Regione ancora trincerata dietro il suo muro di gomma in attesa che passi la Bora con l’assessore Mammi che, a memoria, non si è mai esposto pubblicamente.