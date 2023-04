Azzurro come il Pesce: torna il gusto del mare a Cesenatico

Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del porto canale, si troverà lo stand gastronomico “Dedicato al mare” dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in via Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti della Tavola dei Pescatori, preparati dalle sapienti mani dei pescatori della Coop. Armatori di Cesenatico.

Nel cortile del Museo della Marineria farà bella mostra lo stand dei volontari Amici della Ccils, mentre in via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand delle Associazioni Ristoratori Cesenatico: A.R.T.E. la Ristorazione e A.RI.CE. Open Air Restaurant, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come cozze e vongole in guazzetto, fritto misto dell’Adriatico, passatelli in brodo di pesce e altre ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna.

La motonave New Ghibli, ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio, accoglierà a bordo gli ospiti con le specialità al profumo di mare, mentre in piazza delle Erbe il Consorzio Vongolari Co.Ge.Mo. presenterà specialità marinare locali. Come ogni edizione che si rispetti, non potranno mancare i Dolci della Festa, preparati dagli chef di A.Ri.Ce Confesercenti in piazza Pisacane.

A far da cornice alle degustazioni, lungo il porto canale, in via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, via Anita Garibaldi e viale Porto, da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 9 alle 23, verrà organizzato un grande mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo.

Non mancherà l’animazione e il divertimento per i più piccoli. Le aree dedicate all’intrattenimento saranno allestite in via Fiorentini, via Leonardo da Vinci e Corso Garibaldi, con giochi d’ingegno, abilità e giostre per bambini.