Pratiche edilizie. Le domande passano online

I documenti richiesti relativi a ogni pratica saranno trasmessi in formato digitale ai richiedenti a mezzo pec o mail, previo versamento dei diritti di segreteria dovuti, evitando all’utenza di doversi recare negli uffici comunali sia per la presa visione che per la copia dei documenti cartacei.

In via transitoria – per un periodo di sei mesi – sarà ancora possibile presentare le richieste di accesso con modalità tradizionale utilizzando il modulo disponibile sul sito internet comunale. Il rilascio degli atti sarà in ogni caso effettuato tramite invio di documenti digitalizzati in formato pdf a/m PEC o mail, previo pagamento dei diritti di istruttoria.