I vigili del fuoco di Cesenatico traslocano a Bellaria

“Grazie alla disponibilità manifestata dal Comune di Bellaria – aggiungono i volontari – in attesa della riapertura della sede di Via Saffi a Cesenatico e tenuto conto della limitata distanze con Bellaria, il soccorso tecnico urgente del territorio ed in particolare del tratto in argomento della riviera potrà essere garantito con analoga efficacia migliorando al contempo la copertura della zona nord del territorio riminese”.