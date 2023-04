Lavori in corso, oggi pesanti disagi sulla E-45

Sempre nella giornata di oggi sono previsti restringimenti di carreggiata in corrispondenza delle rampe di uscita degli svincoli di “Cesena sud” e “Casemurate” in direzione Ravenna e sulle rampe in uscita degli svincoli di “Casemurate”, “Cesena Secante” e “Cesena ovest” in direzione Roma, oltre che delle rampe di ingresso degli svincoli di “Cesena nord” e “Cesena sud”, sempre in direzione Roma.

Per informazioni più approfondite si può contattare il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.