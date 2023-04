Parcheggi disabili a San Giacomo. Un po’ di chiarezza

Stalli per disabili al parcheggio di San Giacomo. Ci è stato segnalato pubblicamente di trattare l’argomento visto che alcuni spazi riservati sono stati sostituiti dal sistema per la raccolta rifiuti. La segnalazione è stata fatta come se ne fossimo a conoscenza e avessimo preferito non parlarne. Cosa non vera; più semplicemente non ne eravamo al corrente. Per le vostre segnalazioni la mail è redazione @livingcesenatico.it

Ad ogni modo ecco quanto raccolto in merito ai parcheggi.