Vendite piramidali, condanne “leggere” per sei

Molto più leggere (rispetto alle proposte del pubblico ministero) le pene inflitte nel tardo pomeriggio di ieri agli imputati nel processo delle vendite piramidali che vedeva coinvolti, nelle vesti di querelanti, anche alcuni residenti di Cesenatico.

Ad attenuare il quadro accusatorio il venir meno dell’aggravante dell’associazione a delinquere che, di fatto, ha smontato gran parte del castello accusatorio. E così, come capita spesso per questo genere di reati (tanto clamore mediatico ma, alla fine, nessuno in galera), il maxi-processo per le vendite piramidali si è risolto con sei condanne piuttosto modeste, alcune delle quali con la formula della “pena sospesa”.