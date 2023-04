A Cesenatico raccolta differenziata già al 75%!

“Questi primi dati relativi al 2022, compreso il parziale legato al primo trimestre 2023 – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – certificano senza ombra di dubbio come il sistema di raccolta porta a porta abbia consentito un consistente aumento delle quantità di raccolta differenziata sul territorio comunale. I dati provvisori di Hera ci forniscono anche uno spaccato relativo alla stagionalità, dove è ancora evidente che nel periodo estivo la quantità di rifiuti indifferenziati tende ad aumentare in modo considerevole, mentre nei mesi invernali dal 2018 ad oggi si registra un aumento importante di raccolta differenziata che ci fa raggiungere gli obiettivi delle norme nazionali e regionali. Il 2023 sarà un anno fondamentale per assestare il modello di raccolta e prepararci alla transizione verso la nuova tariffazione puntuale da attuare non prima del 2024. Non possiamo negare che la partenza del porta a porta nel 2022 ha prodotto alcuni disagi iniziali, fisiologici, soprattutto nella zona turistica. Con Hera e le componenti del raggruppamento temporaneo d’impresa, Formula Ambiente e Ciclat, che si sono aggiudicate la gara europea indetta da Atersir siamo al lavoro per migliorare ulteriormente i servizi”.