‘Lupi di Liberio’, donati mille euro alle famiglie bisognose

Tolte le spese dai punti di ristoro, sono infatti rimasti 1000 euro che sono stati consegnati alla parrocchia di Santa Maria Goretti. Questa somma verrà destinata in parte ad integrare l’acquisto di un nuovo dispositivo capace di consentire ad un ragazzo paraplegico di comandare la propria carrozzina con la voce, ed in parte ad aiutare alcune famiglie di Cesenatico che in questo momento si trovano in difficoltà economiche.