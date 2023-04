“Balla & Snella”: a Cervia proseguono le prove gratuite

Dopo l’Open Day dell’11 aprile porte aperte in via Levico per l’anteprima del corso che garantisce a tutte le donne la forma perduta. Senza dieta, senza palestra e… senza uomini

Grande successo per l’Open-Day di “Balla & Snella” andato in scena martedì 11 aprile nella tradizionale location di via Levico 2 a Cervia. In tantissime si sono presentate alla giornata gratuita “Benessere in rosa”, anteprima del corso per sole donne che promette di ritrovare la forma perduta senza dieta e senza palestra.