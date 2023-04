Raccolta occhiali, anche Cesenatico aderisce

Una volta raccolti, gli occhiali saranno poi consegnati al centro specializzato Lions dove vengono rigenerati e donati a chi ne ha bisogno per fare in modo che anche le popolazioni più svantaggiate possano accedere all’utilizzo degli occhiali senza alcun costo.

“E’ per questo che, oltre all’impegno di un passa parola con amici, parenti, e conoscenti – si legge in una nota Lions – siamo a chiedere a tutti i nostri concittadini il piccolo gesto di portare gli occhiali che non usano più in una scatola di raccolta che troveranno esposta in una delle farmacie e ottici di Cesena che ringraziamo per la grande disponibilità a collaborare. Gli occhiali possono essere da vista o da sole, grandi o piccoli, vintage o alla moda, importante è che siano integri”.