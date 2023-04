Tra un mese esatto i Mondiali di Beach Tennis

“Si tratta di un evento – scrive in una nota il primo cittadino – che riconosce ancora una volta la forte attrattività della nostra Regione per i grandi eventi sportivi. Per Cesenatico e per tutto il suo movimento degli sport sulla sabbia un riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni in termini di visibilità e organizzazione di eventi capaci di allungare la stagione turistica. Nel solo, nel mese di maggio a Cesenatico ospiteremo 3 grandi eventi internazionali come Nove Colli, Spartan Race e i mondiali di Beach Tennis appunto, oltre ad una lunga serie di eventi e tornei di respiro nazionale”.