Cesenatico celebra il 25 aprile con la Pedalata della Liberazione

“Da alcuni anni nel manifesto ufficiale del 25 aprile del Comune compare il disegno di una bicicletta, quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio ad un mezzo simbolo di Cesenatico, della nostra Romagna e della Resistenza organizzando una bella pedalata alla scoperta della nuova ciclovia del Pisciatello fino a Ruffio e ritorno fino al parco di Levante. Partiremo proprio dalla ciclabile intitolata alle staffette partigiane nel 2019 su richiesta dell’UDI di Cesenatico. Sarà un modo per vivere appieno i valori di libertà e democrazia che sono alla base del 25 aprile e lo faremo insieme alle associazioni che hanno scelto di aderire grazie al supporto della Rete Antifascista di Cesenatico. Sentiamo il dovere di ricordare e celebrare questa data senza retorica ma con grande consapevolezza di quello che fu un periodo fondamentale della nostra storia, senza i sacrifici di quelle donne e quegli uomini e senza il support fondamentale degli Alleati oggi sicuramente vivremo in un mondo peggiore. Certo la storia non si ripete mai, ma per evitare che certi orrori non riaccadano è nostro dovere fare di tutto per coltivare la memoriae e i valori della Resistenza antifascista, alla base della nostra Costituzione”, conclude il sindaco Matteo Gozzoli.