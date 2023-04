Domenica è Triathlon Rubicone. Modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità, in modo particolare:

Per l’allestimento delle aree di partenza ed arrivo a Gatteo Mare

dalle ore 14:00 del 22/04/2023 alle ore 18:00 del 23/04/2023, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli sulle seguenti vie: Via T. Bracci (parcheggio P6), parcheggio “Maggiolino” (parcheggio P5), posto ad angolo tra Via Ravenna e Via A. Gramsci, Via Ravenna; Via A. Gramsci, limitatamente al tratto compreso tra Via Trieste e Via T. Bracci;

dalle ore 00:00 del giorno 22/04/2023 alle ore 18:00 del 23/04/2023, divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulle seguenti vie e parcheggi: Viale Giulio Cesare, Via Trieste, Via G. Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra Via Trieste e Via Ravenna, compresi i veicoli autorizzati in corrispondenza degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili antistanti ai civici 33/35, Parcheggio “P3” Via R. Schuman, Parcheggio “P4” Via Foschi, posto tra Via Ravenna e Via Foschi.