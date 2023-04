Il datore può imporre le ferie al lavoratore che si rifiuta di farle

Retribuzione e maturazione

Passando ai profili più operativi, durante il periodo di ferie, al lavoratore spetta la normale retribuzione, computando nella base di calcolo tutti gli elementi che sono erogati in via ordinaria. Quanto alla maturazione, questa avviene – in genere – in dodicesimi, in relazione ai mesi di servizio prestato: nel dettaglio, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato dal datore, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni comporta, di solito, la maturazione di un rateo mensile di ferie. Inoltre, le ferie maturano anche durante una serie di assenze, tra le quali: l’astensione obbligatoria e facoltativa della madre e il congedo di paternità, la malattia, le ferie stesse e il congedo matrimoniale. Invece, non maturano durante i periodi di aspettativa, lo sciopero e le assenze non giustificate, la sospensione per cassa integrazione a zero ore.

Tre periodi

Nell’elaborare il piano ferie, il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dal Dlgs 66/2003 che individua tre periodi diversi di godimento delle ferie annuali maturate: il primo, di almeno 2 settimane, da fruirsi in modo ininterrotto (su istanza del lavoratore, che lo deve richiedere per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi) nel corso dell’anno di maturazione; il secondo, sempre di 2 settimane, da utilizzare anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva; il terzo periodo (se il Ccnl prevede più di 4 settimane di ferie annuali) può essere fruito anche in modo frazionato, ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata, dal momento della maturazione, oppure monetizzato in accordo tra le parti.