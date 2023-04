Comuni-chiamo, 5 segnalazioni al giorno

“Comuni-chiamo” anche nel corso di questi primi mesi del 2023 è stato uno strumento prezioso per i cittadini di Cesenatico che hanno potuto, comodamente dai loro dispositivi, segnalare i problemi riscontrati in città. L’app è ormai diventata un’abitudine consolidata e dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 sono state 489 le segnalazioni, una media di 5,5 al giorno. Un nuovo modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo.