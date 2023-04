Gaming, a Cesenatico un nuovo gioco unico in Italia

Il “wargames” di ultima generazione è infatti soltanto l’ultimo arrivato in casa “Miss America” dopo il Funin VR, un simulatore di volo a cinque posti in cui vivere in 3D il “Roller Coaster”, lo “Swing”, lo “Slide” ed il “Racing”; ed un simulatore di corse (in pista e off-road) con tre schermi e quattro alberi a gomito che garantiscono sollecitazioni mai così realistiche.