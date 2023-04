Ubriaca 37enne guida contromano sull’Adriatica

Nel dettaglio, sono stati denunciati un 28enne straniero senza fissa dimora controllato dai militari di Savignano e trovato in possesso di un coltello con lama di sette centimetri; un 32enne straniero irregolare controllato in via Arno a Cesenatico; tre clandestini senza fissa dimora (28, 41 e 36 anni, stranieri) individuati in una casa colonica disabitata nella frazione Sant’Angelo di Gatteo; tre persone risultate positive all’accertamento etilometrico, ovvero un 45enne controllato in viale Carducci, un 39enne fermato in via Saffi e un 33enne in via Cesenatico. A tutti sono state ritirate le patenti di guida.

Altre tre persone sono state denunciate per guida alcolica. Nel dettaglio si tratta di un 56enne controllato in via Pisciatello, di un 40enne controllato in via Canale Bonificazione e di una donna 37enne sottoposta all’alcoltest sulla SS16 Adriatica dopo essere uscita di strada da sola. Gli accertamenti hanno confermato che la donna, evidentemente in preda ai fumi dell’alcol, aveva imboccato la Statale 16 contromano. Per lei è scattato anche il sequestro dell’automobile ai fini della confisca.